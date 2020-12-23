4 تغييرات في التشكيل الرسمي للأهلي أمام بطل النيجر

كتب: ضياء السقا

أعلن كيفن جونسون، المدرب العام للأهلي، التشكيل الرسمي للفريق الأحمر الذي سيواجه به سونيديب بطل النيجر، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر، في إطار ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل 4 تغييرات، حيث يبدأ بيكهام ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، على حساب محمد هاني وعلي معلول وقفشة وجيرالدو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويستهل المارد الأحمر، مشوار الدفاع عن لقبه بعد التتويج به الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، بمواجهة بطل النيجر، ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب في القاهرة وتحديدًا في السادس من يناير المقبل.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

ويفتقد النادي الأهلي، لخدمات محمد مجدي أفشة في لقاء سونيديب بطل النيجر بعد إصابته بفيروس كورونا بجانب الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية والمدرب بيتسو موسيماني.

ويعاني النادي الأهلي في مركز رقم 10 بعد إصابة أفشة بكورونا وقبله ناصر ماهر بخلع في الكتف، بينما وليد سليمان يواصل برنامجه التأهيلي مؤخرا عقب تعافيه من كورونا.