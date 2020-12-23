7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 / 12 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها رفض فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك تقديم شكوى ضد النادى إلى جانب حل أزمة المغربى محمد أوناجم بشكل ودى وظهور إصابات بكورونا فى منتخب الكرة النسائية.

فرجاني ساسي يرفض شكوى الزمالك بعد تأخر سداد مليون يورو

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك إن الدولي التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، له ما يقرب من مليون يورو متأخرات لدى النادى الأبيض، إلا إنه رفض شكوى النادى الأبيض فى الفترة الماضية رغم عدم حصوله على مستحقاته طوال الأشهر الماضية، بعدما قام الجناح المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق بشكوى النادى وتسوية مستحقاته وتابع المصدر ذاته إن فرجاني ساسي ينتظر فى الوقت الحالى تحرك إدارة الزمالك لتسوية مستحقاته المتأخرة إلى جانب إنهاء ملف تجديد عقده، خاصة إنه يحق له التوقيع لأي نادي بشكل حر فى شهر يناير المقبل لنهاية عقده بنهاية الموسم الجارى حيث يرفض اللاعب فى الوقت الحالى شكوى الزمالك وينتظر إنهاء أزمة مستحقاته المتاخرة بشكل ودى. أوناجم يشكو الزمالك بسبب مستحقاته وإنهاء الأزمة وديًا كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، إن المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض قام بإرسال إنذاراً للنادي الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة لدى قلعة ميت عقبة، موضحًا إن الإدارة الحالية قامت بتسوية الأمر مع اللاعب بشكل ودى عقب تلقى إنذارا منه يوم الأحد الماضى، يفيد بوجود مستحقات متأخرة له لدى النادي الأبيض.

اتحاد الكرة يصرف 4 مليون و 800 ألف جنيه للحكام خلال أيام

ينهي مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة صرف مبلغ 4 مليون و 800 ألف جنيه للحكام بمختلف الدرجات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قرار اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد بصرف جميع مستحقات الحكام المتاخرة، أعاد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الاتصالات من جديد بأكثر من 12 دولة لاستقدام حكام أجانب لقمة الزمالك و الأهلي المقرر لها 28 من شهر ديسمبر الجاري وذلك لعدم تلقي الاتحاد اي اتصالات خلال الساعات الأخيرة من الدول التي تم مخاطباتها من عدة ايام ليقوم مسؤولو الحبلاية بمخاطباتهم مجددا اليوم.

6 إصابات كورونا فى منتخب الكرة النسائية

أسفرت المسحة الخاصة بفيروس كورونا لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة عن تأكد إصابة 4 من أعضاء الجهاز الفني بجانب لاعبتين من الفريق وذلك قبل المباراة الودية المقامة حاليا بين منتخب الكرة النسائية للناشئات مع نظيرة اللبناني التى أنطلقت من قليل.

طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للأهلاوية بخصوص ثلاثى كورونا

أكد الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أنه يتوقع أن تكون المسحة الجديدة للاعبي الفريق عمرو السولية وأفشة ورامي ربيعة المصابين بفيروس كورونا "سلبية"، وقال: "ملف الطبيب الجديد تم حسمه، والموضوع منتهي وسيتم الاعلان عنه عقب عودة البعثة من النيجر"، وأضاف: "جونيور أجايى مهاجم الأهلي، حتى الآن لن يخضع لجراحة، واللاعب يسير ببرنامج علاجي طبيعي، والأراء مختلفة حتى الآن، سنعطي فرصة لخضوعه للعلاج الطبيعي، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك، قد يتم إجراء الجراحة".

الفحوصات تثبت سلامة الرباط الصليبى لمدافع الإسماعيلى وإصابته بقطع فى رباط الركبة

أعلن الذكتور أكرم عيد العزيز رئيس الجهاز الطبي للفريق بأن الأشعة التى أجريت على قدم اللاعب أحمد أيمن مدافع الفريق قد أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي فى رباط الركبة ، وأضاف عبد العزيز بأن اللاعب لن يخضع لعملية جراحية فى الوقت الحالي وسيتم عمل برنامج علاجي يشتمل على بعض التقويات وتدريبات العلاج الطبيعي لتكون بديلا للتدخل الجراحي .