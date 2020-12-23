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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي كفر الشيخ عن توصله لاتفاق مع شركة "استادات القابضة" مالكة نادي سيتي كلوب، من أجل رعاية النادي وفريق الكرة ووضع اسم city club على قميصه خلال مباريات الموسم الحالي.

‏CITY CLUB راعيا لنادي كفر الشيخ



‏CITY CLUB راعيا لنادي كفر الشيخ وجاء في بيان نادي كفر الشيخ: يسر نادي كفر الشيخ الإعلان عن توصله لاتفاق رسمي مع شركة "استادات القابضة" مالكة سلسلة أندية CITY CLUB على رعاية نادي كفر الشيخ، وفقا لرغبة ورؤية الطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة للنهوض رياضيا واجتماعيا بالمحافظة. وتم الاتفاق على وضع شعار نادي سيتي كلوب كفر الشيخ على قميص الفريق الأول لكرة القدم وكذلك احتضان الملعب الرئيسي بالاستاد لتدريبات ومباريات الفريق. وتقرر أن تقوم الشركة بتوفير سبل الدعم الممكنة لتحقيق طموح ورغبات النادي في مجال كرة القدم بما يحقق آمال نادي كفر الشيخ وأعضاء جمعيته العمومية وجماهير المحافظة على أن يكون ذلك نواة لبداية التعاون بين الطرفين في شتى المجالات.

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