غزل المحلة يبحث عن أول انتصاراته على ملعبه بالدورى بحضور خالد عيد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث فريق غزل المحلة عن أول انتصاراته بعد العودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة، وذلك عندما يلتقى بفريق طلائع الجيش فى الخامسة عصر الجمعة المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة الرابعة لمسابقة الدورى، وكان غزل المحلة قد تعادل فى مباراة الجولة الأولى أمام سموحة قبل أن يخسر من الأهلى بثلاثية فى الجولة الثانية، ويتعادل مع إنبى بالجولة الثالثة.

غزل المحلة والأهلى غزل المحلة يعلن جاهزية ملعبهأكد حسام عزو المشرف العام على الكرة بنادى غزل المحلة، أنهم حصلوا على كافة الموافقات الأمنية لإقامة المباريات على ملعب النادى، موضحًا أنه سيتم إرسالها إلى اتحاد كرة القدم، من أجل استضافة المباريات فى الفترة المقبلة، خلال بطولة الدورى، وقال عزو فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قدمنا مباراة كبيرة أمام إنبى، وأداء اللاعبين فى تحسن كبير، وكنا نتمنى تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث".