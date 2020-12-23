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شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبحث عن أول انتصاراته على ملعبه بالدورى بحضور خالد عيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث فريق غزل المحلة عن أول انتصاراته بعد العودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة، وذلك عندما يلتقى بفريق طلائع الجيش فى الخامسة عصر الجمعة المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة الرابعة لمسابقة الدورى، وكان غزل المحلة قد تعادل فى مباراة الجولة الأولى أمام سموحة قبل أن يخسر من الأهلى بثلاثية فى الجولة الثانية، ويتعادل مع إنبى بالجولة الثالثة.
غزل المحلة والأهلى غزل المحلة يعلن جاهزية ملعبهأكد حسام عزو المشرف العام على الكرة بنادى غزل المحلة، أنهم حصلوا على كافة الموافقات الأمنية لإقامة المباريات على ملعب النادى، موضحًا أنه سيتم إرسالها إلى اتحاد كرة القدم، من أجل استضافة المباريات فى الفترة المقبلة، خلال بطولة الدورى، وقال عزو فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قدمنا مباراة كبيرة أمام إنبى، وأداء اللاعبين فى تحسن كبير، وكنا نتمنى تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث".
وأضاف: "تعاقدنا مع 10 لاعبين فى الميركاتو الصيفى بأسعار ليست كبيرة، بناء على طلبات خالد عيد، وطلب ضمهم بالاسم، ولديه قناعة بهم".
خالد عيد يقود غزل المحلة أمام الطلائع
أعلن عزو تعافى خالد عيد مدرب الغزل من فيروس كورونا، والذى حرمه من قيادة زعيم الفلاحين مع بداية الموسم، قائلا: "خالد عيد كان يعانى من كورونا، وتعافى منه، وسنعقد جلسة معه لتحديد المراكز التى يرغب فى تدعيمها، ولم يطلب حتى الآن ضم أى لاعب، وسيقود الفريق أمام الطلائع".
وأضاف: " كان هناك لجنة أمنية تعاين ملعب غزل المحلة بالأمس، وحصلنا على كافة الموافقات، لكنه لم يتم إرسالها حتى الآن إلى اتحاد كرة القدم، والملعب جاهز لاستقبال أى مباراة، وهو أكثر ملعب لديه تأمين، ولا يوجد فيه أى قلق".
غزل المحلة غزل المحلة يطمح فى البقاء بالمنطقة الدافئة
وتابع عزو: "كل طموحنا نكون في المنطقة الدافئة، وتقديم عروض جيدة، وأن يعود غزل المحلة لسابق عهده".
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