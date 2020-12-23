شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج ..كيف سيتأثر الأهلي والزمالك بإصابات كورونا قبل قمة الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال مصير مباراة القمة التي تجمع الزمالك ونظيره الأهلي، في إطار الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز لموسم 2020 - 2021، المقرر لها يوم الاثنين المقبل غامضاً بعد الإصابات العديدة بفيروس كورونا، التي ضربت صفوف الفريقين قبل أيام من موعد المباراة المرتقبة وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: ماهى إصابات كورونا داخل الاهلى ؟

ج: أعلن الأهلي عن إصابة الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، فضلاً عن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، حيث تخلفوا عن السفر إلى النيجر رفقة الفريق لمواجهة فريق سونيديب المقرر لها اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

س: ماهى إصابات كورونا داخل الزمالك ؟

ج: أعلن نادي الزمالك عن إصابة الرباعي طارق حامد ومحمود علاء وإبراهيم زارع إداري الفريق، ومحمد الششتاوي من الجهاز الطبي، بالفيروس المستجد.

س: كيف سيتأثر الاهلى والزمالك بإصابات كورونا ؟

ج: لعب فيروس كورونا دور السنارة التي أجادت خطف أهم اللاعبين في الاهلى والزمالك قبل قمة الدوري، فبعيداً عن إصابات الأجهزة الفنية والإدارية يصبح غياب 4 لاعبين من الناديين مؤثر لانهم من التشكيلة الأساسية وهم عمرو السولية وأفشة في الاهلى وطارق حامد ومحمود علاء في الزمالك ، بينما يظل رامى ربيعة من بدلاء الأحمر في الفترة الأخيرة ، ويبدو حمدى فتحى مرشحاً لتعويض السولية وطاهر محمد طاهر لتعويض أفشة في الاهلى بينما يكون زيزو بديلا لطارق حامد ومحمد عبد الغنى بديلا لمحمود علاء في الزمالك.

س: هل يلحق مصابى الاهلى بالقمة ؟

ج : يخضع رباعي الأهلي المصاب بفيروس كورونا لمسحة طبية جديدة للكشف عن الفيروس من أجل تحديد موقفه من لقاء القمة أمام الزمالك خاصة إن إصابتهم كانت قبل السفر للنيجر مما منحهم فرصة للتعافى بشكل أفضل.

س: هل يلحق مصابى الزمالك بالقمة ؟

ج: الامر يختلف في الزمالك ، الإصابات في الزمالك تم اكتشفها أمس فقط ولا تزال تخضع للعزل المنزلى ولكن المؤكد أن طارق حامد ومحمود علاء لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا حتى الان.