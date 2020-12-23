شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة..أداء متوازن من الاهلي وسونيديب والتعادل "سيد الموقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي والنتيجة مازالت التعادل سلبياً.

المباراة بدأت بشكل هادئ تماماً بسبب أرضية الملعب السيئة للغاية التي كان لها دور في تقييد أداء اللاعبين وتراجع مستواهم بشكل واضح.

حاول الأهلي بتحفظ أداء كرة هجومية عن طريق إنطلاقات طاهر طاهر ومحمد شريف وكهربا مع محاولات من صاحب الأرض لتسجيل خطورة على مرمى الأهلي.

وشهدت الدقيقة 18 بطاقة صفراء للمالي آليو ديانج للخشونة مع أحد لاعبي سونيديب ، وبمرور الوقت حاول صاحب الأرض تقديم كرة هجومية وتصدى محمد الشناوي لهجمة من ناحية الشمال .

حاول الأهلي زيارة شباك صاحب الأرض وأنطلق كهربا بهجمة من ناحية الشمال لكن لم تكتمل قبل أن يرفع بيكهام كرة من ناحية اليمين لم يُحسن ياسر إبراهيم التعامل معها لتضييع فرصة للمارد الأحمر.

ويبدأ الأهلي بمواجهة بطل النيجر رحلة الدفاع على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حصده الأهلي النسخة الماضية بالفوز على الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي بهدفين لهدف.

شهد تشكيل الأهلي العديد من المفاجآت التي يأتي في مقدمتها غياب أكثر من لاعب أساسي عن تشكيل الفريق وأبرزهم على معلول وأيمن أشرف ومعهم الحارس الثالث مصطفى شوبير حيث خرج الثلاثي من قائمة الـ18 التي دخلت المباراة .

وجاء تشكيل الأهلي لضربة البداية الأفريقية ، كالتالي: محمد الشناوي وأحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف وبذلك يظهر أحمد رمضان بيكهام مع الفريق أساسياً لأول مرة.

فيما يجلس على دكة بدلاء الزمالك كلا من: علي لطفي وأيمن أشرف وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وجيرالدو ومحمد هاني وسعد سمير.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب اليوم من أجل تسهيل مهمة المارد الأحمر في لقاء العوة المقرر له أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل بالقاهرة.