شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" شاهد أرضية ملعب مباراة الأهلي وسونيديب "ملعب ده ولا غيط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أرضية ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي يستضيف مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجري، في حالة مزرية، حيث كانت حالة النجيلة سيئة للغاية ، بخلاف أن الأرضية صلبة وهي ما قد تصعب مهام لاعبي الأهلي في مباراتهم ضد بطل النيجر.

وأعلن كيفين جونسون المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال المدير الفني للفريق تشكيل مباراة سونيديب المقرر لها الرابعة من عصر اليوم، الأربعاء، بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقي.

ويضم تشكل الأهلي أمام سونيديب كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف

ويقود جونسون الأهلي فنياً في هذا المباراة بسبب غياب الجنوب أفريقي بينسو موسيماني لإصابته بفيروس كورونا .

ويبدأ الاهلي اليوم رحلة الدفاع عن لقب أفريقيا بمواجهة فريق سونيديبل بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها بالفوز على الزمالك بهدفي لهدف يوم 27 نوفمبر الماضي.

ووصف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي مباراة الفريق أمام سونيديب بالصعبة رغم أن المنافس غير معروف ومجهول للكثيريين في القارة السمراء ، موضحاً أن الاهلي لديه دوافع ثابته وهي الفوز بعيداً عن المنافس وأسمه لأن الفرق الكبرى عليها إحترام المنافس مهما كان أسمه.

وأكد مدير الكرة أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة مطمئنة أمام سونديب، والجميع في الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد قبل ضربة البداية الأفريقية ، مُشيراً إلى جاهزية جميع اللاعبين للمواجهة التي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات.

ويلتقي الاهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم بتوقيت النيجر الرابعة بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مدير الكرة أن تاريخ الأهلي ليس أرقاما فقط، ولكن مبادئ وثوابت في احترام المنافس والتعامل بجدية وإصرار وعزيمة مع جميع الفرق، خاصة أن كرة القدم دائما ما تعطي الدروس القوية للفرق التي تتعامل بالتاريخ فقط أمام الفرق الصاعدة على الساحة الكروية؛ سواء محليا أو إفريقيا أو على المستوى العالمي.

وأوضح عبد الحفيظ أن فريق سونيديب يدخل مباراته أمام الأهلي بدوافع قوية، وهذا الأمر ليس جديدا على الفرق التي تواجه الأهلي للمرة الأولى؛ لأنها تبحث عن نتيجة تاريخية، والجهاز الفني واللاعبون يضعون هذا الأمر في حساباتهم قبل مواجهة اليوم.

وأكد مدير الكرة بالأهلي إن الفريق خاض مرانه الأول على ملعب المباراة الجنرال سيني كونتشي، ثم خاض مرانه الثاني والأخير في النيجر على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، وهناك تواصل لم ينقطع بين بيتسو موسيماني، المدير الفني مع الجهاز الفني منذ وصول البعثة إلى النيجر حيث يتابع موسيماني أحوال الفريق بعدما حرمته الإصابة بكورونا من التواجد مع بعثة الاهلي في النيجر.