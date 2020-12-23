شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر :الاتحاد الدولى يوفر طائرات خاصة للدول المشاركة فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها شهر يناير المقبل عن توفير الإتحاد الدولى طائرات خاصة لنقل المنتخبات المشاركة فى المونديال إلى مصر فى حال غلق أى مطارات دولية بسبب جائحة فيروس كورونا وفقا لما أكده حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى للعبة .

كما أشار هشام نصر فى تصريح لـ" الخليج 365" إلى تغيير الإتحاد الدولى لخريطة فنادق البطولة بعدما تم الإستقرار على إغلاقها على الحدث فقط بواقع 4 فنادق تشمل المنتخبات وجميع اللجان المنظمة والأطقم الطبية والسائقين وعمال الصالات .

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ ، حيث تم تقسم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات .

تقام منافسات المونديال على ٤ صالات ، الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .