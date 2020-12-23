شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجرى "رابيد تيست" للكشف عن كورونا قبل مواجهة الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب تماسيح النيل، اليوم الأربعاء، لاختبار رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل اللقاء المرتقب لأبناء الجنوب فى الجولة الرابعة من الدورى أمام الجونة، يوم الجمعة المقبل، حيث يطمح أبناء الشيشينى إلى تعديل المسار بعد السقوط فى فخ الهزيمة الأولى بالدورى أمام المصرى فى لقاء الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة.



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من جانبه عبر سامى الشيشينى، المدير الفنى لفريق أسوان، عن رضاه من أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة، وقال الشيشينى، إنه محظوظ بالخسارة بثلاثية فقط أمام المصرى ، مفسرا ذلك لفارق الإمكانيات بين لاعبيه والخصم، مشيدا بقدرات على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى.

وأكد الشيشينى أن الـ6 نقاط الذى حصل عليها فريقه فى أول جولتين بالدورى تعطى دفعة معنوية له، موضحا أنه فى نفس الوقت لن يخدع بذلك لأن ترتيب زهرة الجنوب فى الدورى يعد خادعا، لاسيما أن مشوار الدورى ما زال طويلا للحكم على أداء الفرق.

وأشار المدير الفنى لفريق أسوان إلى أن لاعبى فريقه قدموا أداء جيدا فى الشوط الأول من المباراة واستطاعوا أن يلعبوا على المرتدات لكن فى الشوط الثانى اختلف الأمر وسيطر لاعبو المصرى البورسعيدى على مجريات المباراة وحققوا الفوز بثلاية.

واشتكى الشيشينى من قلة الدعم والإمكانيات التى يعانى منها فريقه قائلا "أسوان وغزل المحلة من أقل الأندية تدعيما لصفوفها باللاعبين وانظروا للمصرى عنده لاعبين كبار وبأسعار عالية مثل أحمد رفعت ومحمد عنتر".

وأكد الشيشينى أنه طوى صفحة المصرى البوروسعيدى بحلوها ومرها ويفكر فى المباريات القادمة مختتما: "أبلغت اللاعبين إننا ما نصدقش نفسنا بعد المكسب فى أول مباراتين ولم أتوقع هذه البداية القوية على الإطلاق".