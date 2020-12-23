شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة البنك الأهلى .. تاريخ لقاءات الإسماعيلى أمام الفرق الصاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى الوافد الجديد على مسابقة الدورى المحلى البنك الأهلى يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الرابعة ، وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، تكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، ومحمد وهبه مدرب عام وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو الذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وينهى غداً الخميس فريق الاسماعيلى استعداداته لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة على ستاد الإسماعيلية في الأسبوع الرابع من منافسات الدورى المصرى، والتي سيديرها محمد وهبة المدرب العام على أن يقود الدراويش فنياً طلعت يوسف بداية من مواجهة أسوان بالجولة الخامسة للدوري

ونستعرض تاريخ مواجهات الدراويش أمام الفرق الصاعده فى آخر 12 سنة كالتالى :

– موسم 2008 / 2009

* الأوليمبى 3 / 2 _ 1 / 0

* بترول أسيوط 3 / 1 _ 1 / 0

* اتحاد الشرطة 0 / 2 _ 2 / 2

– موسم 2009 / 2010

* المنصورة 2 / 2 _ 2 / 1

* الجونة 2 / 2 _ 1 / 2

* الإنتاج الحربى 2 / 1 _ 0 / 1

– موسم 2010 / 2011

* سموحه 3 / 2 _ 4 / 2

* مصر المقاصة 1 / 1 _ 0 / 0

* وادى دجلة 1 / 0 _ 1 / 2

– موسم 2013 / 2014

* القناه 2 / 1 _ 0 / 1

* تليفونات بنى سويف 3 / 1 _ 1 / 1

* المنيا 1 / 1 _ 2 / 3

* لم يواجه غزل المحلة والرجاء لأنهما كانا ضمن المجموعة الأولى

– موسم 2014 / 2015

* بيرامبيذ 2 / 1 _ 5 / 1

* ألعاب دمنهور 2 / 1 _ 2 / 0

* النصر 1 / 0 _ 0 / 0

– موسم 2015 / 2016

* الإنتاج الحربى 2 / 0 _ 0 / 3

* غزل المحلة 3 / 1 _ 2 / 2

* أسوان 1 / 1 _ 2 / 0

– موسم 2016 / 2017

* النصر للتعدين 1 / 1 _ 5 / 1

* الشرقية 1 / 0 _ 3 / 0

* طنطا 0 / 0 _ 1 / 0

– موسم 2017 / 2018

* بيرامبيذ 2 / 0 _ 1 / 1

* الرجاء 5 / 0 _ 0 / 0

* النصر 3 / 2 _ 2 / 0

– موسم 2018 / 2019

* نجوم المستقبل 1 / 1 – 3 / 2

* حرس الحدود 0 / 1 – 0 / 1

* الجونة 2 / 2 – 0 / 0

– موسم 2019 / 2020

* طنطا 0 / 0 – 3 / 1

* اف سى مصر 1 / 0 – 4 / 0

* أسوان 1 / 2 – 4 / 2