شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلي وسونيديب في بداية حملة الدفاع عن لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلي وسونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي وهي المباراة الأولى للمارد الأحمر في رحلة الدفاع على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حصده الأهلي النسخة الماضية بالفوز على الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي بهديفن لهدف.

وشهد تشكيل الأهلي العديد من المفاجآت التي يأتي في مقدمتها غياب أكثر من لاعب أساسي عن تشكيل الفريق وأبرزهم على معلول وأيمن أشرف ومعهم الحارس الثالث مصطفى شوبير حيث خرج الثلاثي من قائمة الـ18 التي دخلت المباراة .

وجاء تشكيل الأهلي لضربة البداية الأفريقية ، كالتالي: محمد الشناوي وأحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف وبذلك يظهر أحمد رمضان بيكهام مع الفريق أساسياً لأول مرة.

فيما يجلس على دكة بدلاء الزمالك كلا من: علي لطفي وأيمن أشرف وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وجيرالدو ومحمد هاني وسعد سمير.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجحة جيدة في لقاء الذهعاب اليوم من أجل تسهيل مهمة المارد الأحمر في لقاء العوة المقرر له أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل بالقاهرة.