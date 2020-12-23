شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم مغربي لإدارة مباراة العودة بين المقاولون والنجم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم مغربى لقيادة مباراة العودة فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والذى يقام يوم الأربعاء الموافق 6 يناير من العام الجديد 2021، على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وجاء طاقم حكام اللقاء كالتالى: نور الدين الجعفرى حكم رئيسى، مساعد أول هشام آيت عبو، مساعد ثانى فتيحة جرمونى، وحكم رابع جلال جياد.

ونشرت الحساب الرسمى لنادى النجم الساحلى عبر فيس بوك تفاصيل اللقاء المرتقب التى جاءت كالتالى:



المقاولون والنجم

يذكر أن مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان كانت قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويكفى المقاولون العرب التعادل بأى نتيجةإيجابية لضمان التأهل.

من جانبه، كشف علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، عن استبدال النادى لاختبار "رابيد تيست" المقرر إجراءه غداً للاعبى الفريق قبل مباراة الانتاج الحربى، بمسحة كورونا، للإطمئنان بشكل أكبر على اللاعبين والتأكد من سلامتهم، وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة، أن الأولوية لسلامة اللاعبين وليست لأي شئ آخر.

وكان المقاولون قد أعلن عن 9 حالات مصابة بكورونا بعد المسحة الأخيرة التى خضع لها الفريق قبل مواجهة النجم الساحلى فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

فى سياق متصل، علق علاء عبد الغني على قرار اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة بفتح باب القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021، مع إضافة خمسة لاعبين لكل ناد فى قائمة الفريق الأول لتصبح القائمة 35 لاعبا بدلا من 30 فقط، مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشى فيروس كورونا، والاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

وقال عبد الغنى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ضم 5 لاعبين جدد يحتاج لموارد أكبر، وفى نفس الوقت لدينا الكثير من الصفقات الجديدة لم تشارك حتى الآن مع الفريق، هذا القرار يخدم الأهلى والزمالك أكثر من باقى الأندية، لأنهما يشاركان فى الكثير من البطولات لكنه لا يخدم باقى الفرق.

وواصل عبد الغنى: الأمر صعب لدينا 30 لاعبا مميزا ولم نفكر فى صفقات جديدة، ونفكر فى منح فرصة للناشئين لدينا مجموعة مميزة، وهذا القرار يقتل فرصة الناشئين.