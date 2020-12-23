شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. انتظام شيكابالا وثنائى منتخب الشباب.. وتأهيل مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم أحمد عيد وحسام عبدالمجيد لاعبا الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا، وخاض الثنائي التدريبات الجماعية للفريق، بعد عودتهما من معسكر المنتخب الوطني للشباب واطمئن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك على حالة الثنائي قبل أن ينتظما في التدريبات الجماعية للفريق، وسلبية المسحات الخاصة بهما.

فيما خضع مصطفي محمد مهاجم الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق المقام وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف مصطفي عبده أخصائي التأهيل بالفريق ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الإثين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.

كما خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الجماعي تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال بالفريق وحرص "بيدرو" علي إجراء حصة تدريبية خاصة للاعبين بعد حصولهم على راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء وانتظم أيضا شيكابالا قائد الزمالك فى التدريبات بعد الانتهاء من برنامج تأهيله.

ويرغب الزمالك والجماهير فى تحقيق الفوز على الأهلى فى مباراة القمة المقبلة، ومواصلة مشواره فى الدورى الممتاز الذى استهله بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى من المسابقة، ثم تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية، كما يطمح الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية على الأهلى، خاصة بعدما فاز الأخير عليه فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، فى النسخة