شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب: فضلنا إراحته بسبب أرضية الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للأهلي أن سبب غياب علي معلول لاعب الفريق وعدم مشاركته فى مباراة سونيديب بعد قليل في بطولة أفريقيا يأتي بسبب رغبة الجهاز في إراحة اللاعب وليس بسبب معاناته من اية إصابات ، وأوضح الجهاز الفني أن معلول لا يُعاني من أية اصابات أو مشاكل فنية وأن غيابه جاء بهدف إراحته فقط خاصة في ظل سوء أرضية ملعب المباراة.

ويواجه الأهلي سونيديب بطل النيجر في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة «الثالثة عصرًا بتوقيت نيامي»، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي.

وشهد تشكيل الأهلي لمباراة سونيديب العديد من المفاجآت التي يأتي في مقدمتها غياب أكثر من لاعب أساسي عن تشكيل الفريق وأبرزهم على معلول وأيمن أشرف ومعهم الحارس الثالث مصطفى شوبير حيث خرج الثلاثي من قائمة الـ18 التي دخلت المباراة .

وجاء تشكيل الأهلي لضربة البداية الأفريقية ، كالتالي: محمد الشناوي وأحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف وبذلك يظهر أحمد رمضان بيكهام مع الفريق أساسياً لأول مرة.

فيما يجلس على دكة بدلاء الزمالك كلا من: علي لطفي وأيمن أشرف وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وجيرالدو ومحمد هاني وسعد سمير.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجحة جيدة في لقاء الذهعاب اليوم من أجل تسهيل مهمة المارد الأحمر في لقاء العوة المقرر له أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل بالقاهرة.