طلعت يوسف لمصراوي: سببان وراء غيابي عن قيادة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

قال طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي الاسماعيلي، إنه سيقود مباراة الدراويش المقبلة أمام البنك الأهلي من المدرجات.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال يوسف: "محمد وهبة المدرب العام هو من سيقود المباراة من الملعب".

وأضاف: "والسبب في ذلك هي رؤية اللاعبين بشكل أوضح وعدم وضع اللاعبين تحت ضغط من فكرة وجود مدير فني جديد".

وتابع مدرب الإسماعيلي الجديد: "سنتعامل مع اللاعبين نفسيا في البداية حتى نستعيد روحهم المعنوية خلال الفترة المقبلة".

واتم يوسف تصرحياته مؤكدًا أن الاسماعيلي يحتاج الى فوز فقط حتى يستعيد نغمة الانتصارات.