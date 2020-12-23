طرائف أفريقيا.. إلغاء مباراة في الكونفدرالية بسبب غلق الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري أن مباراة الفريق أمام رونيسونس من التشاد قد تم إلغاءها بسبب إغلاق ملعب محمد إدريس اويا في العاصمة نجامينا وذلك ضمن الدور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر وفاق سطيف عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن بعثة الفريق الجزائري ومراقب المباراة بالإضافة إلى طاقم الحكام وصلوا إلى ملعب المباراة في الموعد المحدد ليجدوا أن الملعب مُغلق أمام الجميع.

وأضاف الوفاق من خلال بيان رسمي أن المباراة لن تُلعب رسميا وذلك بسبب خلافات بين وزير الشباب والرياضة في تشاد وبين رئيس اتحاد الكرة هناك.

وتعد هذه هي المباراة الثانية التي يتسبب وزير الرياضة في تشاد في إلغاءها بعد مباراة جازيل والزمالك بدوري الأبطال والتي تم إعلان الفريق التشادي منسحبًا منها.