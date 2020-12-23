مباشر بالفيديو.. سونيديب 0-1 الأهلي.. ديانج يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة سونيديب بطل النيجر أمام الأهلي في اللقاء الذي يقام في النيجر بدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي وهو حامل لقب آخر نسخة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل الأهلي جاء كالتالي: محمد الشناوي - محمود وحيد - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان "بيكهام" - حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.

تفاصيل المباراة

أولى محاولات الأهلي كانت برأسية من ياسر إبراهيم في الدقيقة 25 لكن تمر الكرة دون خطورة على مرمى الفريق سونيديب.

الدقيقة 33 شهدت تسجيل أليو ديانج هدف الأهلي الأول بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه التفوق بهدف دون رد على بطل النيجر.

تابعونا لمعرفة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة..