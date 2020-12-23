استبعاد معلول أمام بطل النيجر للراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، استبعاد التونسي الدولي علي معلول من المشاركة في مباراة سونيديب بطل النيجير في اللقاء الذي يأتي ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء استبعاد معلول من أجل منحه راحة من المباراة، خاصة في ظل سوء أرضية ملعب المباراة.

وكان علي معلول شارك في مباراتي مصر المقاصة وغزل المحلة بالدوري، قبل أن يقرر الجهاز الفني الاعتماد على محمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى. (طالع تفاصيل التشكيل)

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره الأفريقي من النيجر بمواجهة سونيديب على أن تقام موقعة الإياب في مصر خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يعتبر حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسخة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.