بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن جدول مباريات وملاعب مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملاعب وجدول مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر خلال شهر فبراير المقبل بمشاركة الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

وأكد (فيفا) أن ملاعب (المدينة التعليمية- أحمد بن علي- خليفة الدولي) ستستضيف مباريات مونديال الأندية خلال الفترة بين الأول من فبراير وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

وتقرر أن يستضيف ملعب أحمد بن علي المباراة الافتتاحية بين بطل الدحيل القطري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على أن تقام المباراة النهائية على ستاد المدينة التعليمية في الحادي عشر من الشهر ذاته في تمام الثامنة مساء.

وتحدد رسميًا ستة فرق مشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية وهم: الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا) - بايرن ميونيخ (بطل دوري أبطال أوروبا) - أولسان هيونداي (بطل دوري أبطال آسيا) - أوكلاند سيتي (بطل أوقيونسيا) - تيجريس أونال المكسيكي (بطل الكونكاكاف) - الدحيل (بطل الدوري القطري).

جدول المباريات

الجولة الأولى: الاثنين 1 فبراير

7:30- الدحيل القطري x أوكلاند سيتي النيوزلندي

الملعب: أحمد بن علي

الجولة الثانية: الخميس 4 فبراير

الفائز من مباراة الدحيل وأوكلاند سيتي سيواجه أحد الفرق الآتية (بطل دوري أبطال أفريقيا "الأهلي"- بطل دوري أبطال آسيا "أولسان هيونداي"- تيجريس المكسيكي)، على أن يلتقي الفريقين الآخرين في المباراة الثانية على النحو الآتي:

4:00- فريق A ضد فريق B

الملعب: ستاد خليفة الرياضي

7:30- فريق C ضد فريق D

الملعب: ستاد المدينة التعليمية

مباراة تحديد المركز الخامس: الأحد 7 فبراير

يلتقي الفريقان الخاسران من مباراة الجولة الثانية لتحديد المركز الخامس والسادس.

ستقام المباراة في الخامسة مساء السابع من فبراير على ملعب المدينة التعليمية.

نصف النهائي

الأحد 7 فبراير:

بطل أمريكا الجنوبية (كونميبول) سيواجه أحد المتأهلين من الجولة الثانية (وفقًا للقرعة) على ملعب ستاد خليفة الدولي.

الاثنين 8 فبراير:

يلتقي بايرن ميونخ مع الفريق الآخر المتأهل من الجولة الثانية على ملعب أحمد بن علي.

النهائي وتحديد المركز الثالث

الخميس 11 فبراير:

مباراة المركز الثالث ستقام في الخامسة من يوم 11 فبراير على ملعب المدينة التعليمية، على أن تقام مباراة النهائي في الملعب ذاته بحلول الساعة الثامنة.