بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن موعد إجراء قرعة مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، موعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية نسخة (2020) والتي ستقام بقطر للموسم الثاني تواليًا.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، أن القرعة ستقام في 19 يناير المقبل بالعاصمة السويسرية زيوريخ، حيث من المقرر أن يوفر "فيفا" الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتحدد رسميًا ستة فرق مشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية وهم: الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا) - بايرن ميونيخ (بطل دوري أبطال أوروبا) - أولسان هيونداي (بطل دوري أبطال آسيا) - أوكلاند سيتي (بطل أوقيونسيا) - تيجريس أونال المكسيكي (بطل الكونكاكاف) - الدحيل (بطل الدوري القطري).

ويتبقى الآن معرفة بطل كأس ليبرتادوريس حيث من المقرر أن تقام المباراة النهائية في 30 من يناير المقبل بالبرازيل.

وكان الأهلي صعد لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه حيث سبق لقلعة الجزيرة وأن وصل في خمس نسخ سابقة (2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013).

ومن المقرر أن يكون أمام الأهلي ثلاث طرق في دور ربع النهائي حيث سيواجه الفائز من مباراة الدحيل وأوكلاند سيتي أو بطل آسيا أو بطل الكونكاكاف.

في المقابل، سيلعب بايرن ميونيخ بداية من دور نصف النهائي، وسيلعب بطل أمريكا الجنوبية من دور نصف النهائي أيضًا.

ويعتبر آخر فريق توّج باللقب العالمي ليفربول في (2019) بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد.