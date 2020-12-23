تقرير.. هل يستغل الأهلي تمرد سيرينو لإنهاء عناد صنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

للمباراة التاسعة على التوالي يغيب فيها الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو عن المشاركة مع فريقه صنداونز والسبب ليس معلن بصورة رسمية من جانب بطل جنوب أفريقيا.

سيرنيو يعتبر هدفًا مهمًا للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة حيث حاول مسئولي النادي الأحمر إقناع صنداونز بالتخلي عن الجناح الأوروجوياني إلا أن المحاولات جاءت نتيجتها بالفشل.

لكن السؤال هل يستغل الأهلي تمرد اللاعب من إقناع صنداونز بالتخلي عن سيرينو؟ في السطور التالية سنوضح ذلك:

** 3 مؤشرات:

- تمرد اللاعب:

مصادر مطلعة من داخل فريق صنداونز كشفت لـ"الخليج 365"، أن اللاعب منقطع عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة في ظل رغبته بالانتقال لصفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

البالغ من العمر 29 عامًا لم يشارك في أي مباراة بمسابقة الدوري حتى الآن على الرغم من مرور 8 جولات، كما غاب عن افتتاح مشاركة فريقه بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان صنداونز افتتح مشواره أمس الثلاثاء، بدون سيرينو بالفوز خارج قواعده أمام جوانج جالاكسي بطل بتسوانا بهدفين دون رد ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

- رغبة معلنة:

خلال فترة تواجده مع صنداونز رفض بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي رحيل اللاعب للقلعة الحمراء، إلا أن هذا الموقف اختلف عند المدير الفني الجنوب أفريقي بعد تحول مساره من جنوب أفريقيا إلى قلعة الجزيرة.

موسيماني مؤخرًا وتحديدًا عقب فوزه بمسابقة دوري أبطال أفريقيا صرح لوسائل الإعلام الجنوب أفريقية أن يرغب في التعاقد مع سيرينو والذي سبق وأن عرض عليه تمثيل منتخب جنوب أفريقيا من خلال الحصول على الجنسية في إشارة إلى اقتناعه باللاعب.

المدير الفني الحالي وفور توليه منصب القيادة الفنية للفريق، قدّم وعدًا لإدارة القلعة الحمراء بأنه سيتدخل في صفقة التعاقد مع سيرينو.

- طلب للإدارة:

خلال تواجده عبر شاشة "الأهلي" أعلن موسيماني أن فريقه يحتاج إلى لاعبين من الطراز الخاص لخوض منافسات كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تقام في الأول من فبراير المقبل بقطر.

وأضاف :"الجماهير يطالبونني بالفوز باللقب، من حقهم أن يكونوا طموحين، لكن علينا أن نكون واقعين".

* هل يواصل صنداونز إصراره؟:

يوجش سينغ مدير ومسئول التعاقدات في نادي صنداوز الجنوب إفريقي، كشف في تصريحات عبر "الخليج 365" بأن ناديه رفض عرضًا من الأهلي من أجل التعاقد مع سيرينو والذي مدد تعاقده رفقة فريقه الحالي خمس سنوات في يونيو الماضي.

وأوضح :"عرض الأهلي كان ضعيفًا من الناحية المادية، نحن نرغب في الحصول على 5 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل اللاعب".

وأضاف: "من يرغب في التعاقد مع ميسي عليه أن يدفع الكثير من المال للتعاقد معه ولا يقول أن هناك حد أقصى لصفقاته، وكذلك الحال بالنسبة لسيرينو."

وبخلاف تصريحات مسئول صنداونز فسيكون الأهلي في انتظار موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الإياب بمسابقة دوري أبطال أفريقيا في لقاء من المقرر من أن يقام في السادس من الشهر المقبل.

وفي حال مواصلة سيرنيو الغياب سيكون موقف الأهلي قوي من أجل الدخول مجددًا في الصفقة خاصة أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي سبق وأن صرح حول موقف ناديه من ضم لاعب صنداونز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية :"إذا شارك سيرينو مع صنداونز في مسابقة دوري أبطال أفريقيا سيكون اللاعب خارج حسابات الأهلي لأنه سيكون من الصعب التعاقد مع لاعب لن يتم الاستعانة به في البطولة القارية".

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية :"كل شيء وارد في المفاوضات، لكن حاليًا تم إغلاق باب القيد، لن نتعجل في الأمر، تركنا مكانين في القائمة المحلية، وهناك 5 لاعبين استبدال، يجب أن نتريث في الاختيار".