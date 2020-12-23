التشكيل.. 5 تغييرات للأهلي أمام بطل النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن الجنوب أفريقي كيفين جونسون المدرب العام لفريق النادي الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سونيديب بطل النيجر في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويفتقد الأهلي خدمات مدربه بيتسو موسيماني بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما يغيب ثلاثي الفريق محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية ورامي ربيعة بسبب الإصابة بالفيروس.

الأهلي يعاني من النقص العددي في خطه الأمامي من خلال إصابة الثلاثي وليد سليمان وناصر ماهر ومروان محسن.

وشهد تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر عدة تغييرات عن الظهور الأخير في مباراة غزل المحلة من خلال ثلاث تعديلات في الخط الخلفي بداية بمشاركة محمود وحيد بديلاً لعلي معلول وياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف وأحمد رمضان "بيكهام" بدلاً من محمد هاني.

وسط الملعب سيشهد مشاركة أكرم توفيق كلاعب وسط ثالث بجوار حمدي فتحي والدولي المالي أليو ديانج، في المقابل سيلعب طاهر محمد طاهر بجوار محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي على أن تكون الطريقة كالتالي: (4-3-3):

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق - حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الوسط المهاجم: طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا".

خط الهجوم: محمد شريف.

جدير بالذكر أن الأهلي يعتبر حامل لقب آخر بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، ليواصل الفريق الأحمر انفراده على قمة الأكثر تتويجًا باللقب بواقع تسع نسخ.