غزل المحلة: الأمن وافق على إقامة المباريات على ملعبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صرح حسام عزو، المشرف العام على الكرة بنادي غزل المحلة أن إدارة النادي حصلت على موافقة أمنية لإقامة المباريات على ملعب الفريق الشهير.

وأضاف عزو من خلال تصريحات لبرنامج ملعب الصقر الإذاعي أنه سيتم إرسال كافة الموافقات الأمنية لاتحاد الكرة من أجل استضافة المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكمل: "كانت هناك لجنة أمنية قامت بمعاينة ملعب المحلة يوم الثلاثاء وبالفعل على حصلنا على موافقة أمنية لإقامة المباريات على أن يتم إرسالها إلى اتحاد الكرة."

وتعادل غزل المحلة مع إنبي يوم الثلاثاء بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت ضمن الجولة الثالثة من دوري WE المصري.

وقال عزو: "قدمنا مباراة جيدة وكنا نأمل في حصد النقاط كاملة، اللاعبون قدموا مباراة جيد والأداء في تحسن مستمر."

واختتم المشرف العام على الكرة تصريحاته بالتأكيد على هدف غزل المحلة هو البقاء في المنطقة الدافئة وتقديم عروض جيدة تليق باسم الفريق.