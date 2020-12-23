الامارات | "بيليه" مستمر مع شباب الأهلي لـ3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن "بيليه" مستمر مع شباب الأهلي لـ3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اللاعب محمد جمعة "بيليه" عن تجديد عقده مع فريق شباب الأهلي لمدة ثلاث سنوات، ليحسم "فرسان دبي" مصير استمرار اللاعب في صفوفه، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر بيليه على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام" صورة له عقب توقيعه العقد الجديد مع الفريق، وقال: "تم بحمد الله تجديد عقدي لمدة 3 سنوات وأشكر إدارة النادي على ثقتهم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم في الفترة المقبلة".

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