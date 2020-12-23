الامارات | الأهلي السعودي يحسم في ملف التجديد لعمر السومة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يحسم في ملف التجديد لعمر السومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف طارق كيال المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي أن ملف تجديد عقد المهاجم السوري عمر السومة بات محسوما، وأشار إلى أن النادي يسعى أيضا للتعاقد مع مدافع أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال كيال في تصريحات لقناة "الرياضية" التليفزيونية السعودية اليوم: عمر السومة ركن من أركان النادي الأهلي، وتقريبا الإدارة منتهية معه فيما يخص تجديد عقده، وهو لاعب مهم بالنادي وبالدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 127 هدفا، ليحطم رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي السابق للدوري السعودي، الذي يملك 126 هدفا. وكان السومة قد صرح عقب مواجهة الفتح التي انتهت بفوز الأهلي 1 / صفر مساء أمس، بشأن تجديد عقده :"رسالتي للجماهير بأن كل ما ذكر عبر وسائل الإعلام بخصوص مستقبلي غير صحيح إطلاقا وأضحكني حينما اطلعت عليه، ووكيل أعمالي اتفقت معه على كل شيء".

وأوضح :"طلبت من الإدارة الأهلاوية التفاوض مع وكيلي من أجل التركيز في الملعب، وإصابتي بفيروس كورونا أجلت المفاوضات، الأهلي بيتي وأنا ابن من أبنائه، وألعب هنا للسنة السابعة، والأمور بسيطة ". وأضاف "أطلب من الجمهور الأهلاوي الدعم الكبير في كل الأوقات وعدم الضغط على زملائي اللاعبين، فالبعض عند الفوز يختفي ولا نشاهده إلا مع الخسائر".

وعن تحقيقه لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، قال:"فخور بنفسي وبما وصلت إليه وأشكر كل من وقف معي ودعمني وساعدني، والأرقام القياسية مستمرة ونطلب من الجماهير الصبر والدعم وقت الخسارة وفي وقت الشدة قبل وقت الانتصار، فنحن لاعبوهم وأتينا لإسعادهم". وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نادي الاتحاد يفاوض السومة من أجل التعاقد معه خلال يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة والتي يحق له خلالها التفاوض مع أي ناد.

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