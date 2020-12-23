شكرا لقرائتكم خبر عن سالم: العدالة أساس نبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن تحقيق العدالة هو أقصر الطرق لنبذ التعصب بين جماهير كرة القدم.

ورد سالم خلال حلوله ضيفا على قناة “أون تايم سبورت” مع الإعلامي أحمد شوبير، على سؤال عن التعصب بين الجماهير،قائلا: “ما تشعر به جماهير الزمالك، نتيجة تراكمات طوال السنين الماضية تسبب في حالة من الإحباط والغضب”. واستشهد رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك بتصريحات عضو اتحاد كرة سابق قال حينها:” طول ما احنا موجودين في الاتحاد عمر الزمالك ماهياخد الدوري”.

وواصل بالقول: “الوزير خالد عبدالعزيز صرح في مرة قائلا أن مزاج الشارع المصري والفرحة تكون دا “غفور رحيم”. وأتم سالم تصريحه: “أنا مع الانتماء ،والعدالة هي سر الخروج من التعصب والتطرف”.