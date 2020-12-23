شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام سونيديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا. ويتكون التشكيل من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد. خط الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف. ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: على لطفي وأيمن أشرف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وجيرالدو ومحمد هاني وسعد سمير. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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