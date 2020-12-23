شكرا لقرائتكم خبر عن إيفانز مدافع ليستر يقترب من تمديد عقده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، إن المدافع جوني إيفانز دخل في محادثات لتمديد عقده مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وإنه ربما يتوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وشارك مدافع أيرلندا الشمالية البالغ 32 عاماً في 87 مباراة في كل المسابقات منذ قدومه من وست بروميتش ألبيون في 2018، وبات من أهم عناصر ليستر واحتل المركز الخامس الموسم الماضي.

وينتهي عقد إيفانز في نهاية الموسم الجاري، وذكرت تقارير بريطانية أنه مرشح للعودة إلى مانشستر يونايتد الذي حصد معه لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات.

وقال رودجرز: «لقد سمعت من النادي أنه بات قريباً جداً؛ لذا نحن نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل». وأضاف: «ربما يحدث ذلك قبل بداية العام الجديد وسننتظر ونرى ما سيحدث، لكنني أعرف أن ممثلي جوني والنادي اقتربوا جداً. إذا حدث ذلك هذا العام، فسيكون رائعاً، وإذا لم يكن كذلك، فسيحدث في وقت مبكر جداً من العام الجديد».

ويحتل ليستر المركز الثاني في الدوري هذا الموسم برصيد 27 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، وسيلعب على أرضه مع مانشستر يونايتد السبت المقبل.