شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الوسط يعزز صدارته والجوية يكتسح السماوة في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

عزز نفط الوسط صدارته للدوري العراقي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه الحدود 2-1 ضمن الجولة العاشرة من منافسات البطولة،تقدم الحدود بهدف المحترف العاجي عبد الله كوفي في الدقيقة 35، إلا أن نفط الوسط أدرك التعادل بعد دقيقة واحدة، عبر المغربي عمر المنصوري، ثم نجح اللاعب زيد تحسين في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+4.

وانتهت مباراة الديوانية والكهرباء، التي جرت على ملعب الديوانية بالتعادل دون أهداف، وتمكن النجف من تحقيق فوز مهم على مضيفه الطلبة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي في بغداد، سجل هدفي النجف المحترف السوري شادي حموي في الدقيقة 26 وطاهر حميد من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وحقق القوة الجوية فوزاً كبيراً على ضيفه السماوة 5-1، في المباراة التي جرت بينهما على اديم ملعب الشعب الدولي في بغداد، سجل اهداف الجوية اللاعبون أيمن حسين، «هدفين» في الدقيقتين 22 و32، الثاني كان من ركلة جزاء، وحمادي أحمد ومحمد قاسم نصيف وشريف عبد كاظم في الدقائق 56 و75 و80. بينما سجل اللاعب نزار محمد، هدف الشرف للسماوة الوحيد، في الدقيقة 90.