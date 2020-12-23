شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يبحث خطط المستقبل في «بيت الحكمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري الخامس برئاسة عيسى هلال الحزامي، في بيت الحكمة، وناقش تقارير اللجان الدائمة في المجلس وخطط المرحلة القادمة.

وقبل الاجتماع قام الأعضاء برفقة علي الشمري ممثل بيت الحكمة، بجولة تفقدية للمقر الذي تم افتتاحه الشهر الحالي، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. وبيت الحكمة مشروع ثقافي مبتكر يعد أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم، ويوثق تاريخ نيل إمارة الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب من قبل منظمة اليونيسكو 2019.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيب وشكر من عيسى هلال، ثم استعرض عبد الملك جاني، رئيس لجنة الألعاب الفردية خطط اللجنة، وأبرز تحديات العمل والتوصيات المختلفة، ثم تحدثت ندى عسكر النقبي رئيسة لجنة رياضة المرأة وشكرت المجلس على التعاون مع برنامج رائدات المستقبل باعتباره شريكاً استراتيجياً، كما قدمت الدعوة للرئيس والأعضاء لحضور حفل تخرجهن.

وقام عبدالله بن مليح رئيس لجنة الدراسات والبحوث بعرض تقرير عن منهجية اللجنة وآلية عملها من خلال رصد الظواهر الرياضية، وقدم عبد اللطيف الفردان رئيس لجنة الألعاب الجماعية محصلة للزيارات المختلفة للأندية، ومن ضمنها زيارة نادي دبا الحصن، وتناولت فاطمة محمد مشربك رئيسة لجنة اكتشاف النشء تقريراً عن عملها، وتطرق عادل صالح الحمادي رئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي إلى السياسة الإعلامية للأندية.

وأثنى عيسى هلال على الجهود والتفاعل مع كل ما يترجم الدعم اللامحدود لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وما يقدم من رعاية للمجلس وللأندية في الإمارة الباسمة ودعم للرياضة والرياضيين.