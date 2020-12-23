شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مع البدري لبحث تحضيرات المنتخب المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- الخليج

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم أنه ستجمعه جلسة مع اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وذلك لمناقشة احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد المنتخب لخوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية خلال أجندة شهر مارس المقبل بمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر

وأضاف المدير الفني أنه تحدث مع المهندس أحمد مجاهد هاتفياً للتنسيق فيما هو قادم بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني.. مبدياً ارتياحه الكبير لحرص رئيس اللجنة على دعم المنتخب وتذليل أي عقبات تجاه عمل الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

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