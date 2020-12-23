“آه يازمن”.. مرتضى منصور يسخر من وزير الرياضة بصورة قديمة.. ورئيس الزمالك المعزول يتراجع ويحذفها

كتب: ضياء السقا

سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونشر مرتضى عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، صورة قديمة تجمعه مع صبحي عندما كان موظفا في القلعة البيضاء ويقف خلف منصور، الذي يجلس على منصة اجتماع لمجلس الإدارة، وعلّق على الصورة، قائلا: “آه يازمن”.

وتعرض منصور لهجوم حاد بعد نشر الصورة، مما دفعه لحذفها من صفحته بعد ساعات قليلة.

وتنظر الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الطعن المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد، وذلك بجلسة ٢٧ ديسمبر الجاري.

يذكر أن قدم مجلس إدارة نادي الزمالك، المنحل، طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد المجلس الأبيض.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، طالب مقيمو الدعوى وهم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، ببطلان القرار الذي جاء في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

الأولمبية تصدم ’’المجلس المنحل‘‘

حسم هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الجدل حول إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور.

وأكد حطب، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء أمس الإثنين، أن قرار وقف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط لمدة 4 أعوام "يعتبر نهائياً بعد التنازل عن حقه في الطعن."

وقال حطب: "إيقاف مرتضى منصور نهائي، كان يستطيع الطعن والدفاع عن نفسه لكنه تنازل عن حقه فأصبح القرار نهائيا".

وتابع: "رئيس الزمالك السابق لا يستطيع الطعن على قرار إيقافه لأن المدة التي منحته الحق للطعن انتهت بالفعل، كان عليه أن يطعن واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، لكنه لم يسلك الطريق المنضبط".

وأضاف حطب: "الزمالك لم يمس ولم يتم إيقافه، نقدر نادي الزمالك ككيان كبير ولا خلاف على ذلك، لكننا نتحدث عن كل شخص يخرج عن القانون، ولا يتعلق الأمر فقط بمجلس إدارة الزمالك".

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تصريحاته بالقول: "حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد تأذَّى بالهجوم والألفاظ، لكنه فضَّل الابتعاد وعدم التدخل في أي شيء، ليس له أي علاقة بالأمر رغم أنه تأذَّى بالقول والفعل أيضا".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن وقف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية.