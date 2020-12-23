موعد مباراة الأهلي وسونيديب في أبطال إفريقيا اليوم.. والقناة المفتوحة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يحل الأهلي، ضيفا ثقيلا على سونيديب بطل النيجر، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر، في إطار ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ويستهل المارد الأحمر، مشوار الدفاع عن لقبه بعد التتويج به الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، بمواجهة بطل النيجر، ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب في القاهرة وتحديدًا في السادس من يناير المقبل.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

ويفتقد النادي الأهلي، لخدمات محمد مجدي أفشة في لقاء سونيديب بطل النيجر بعد إصابته بفيروس كورونا بجانب الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية والمدرب بيتسو موسيماني.

ويعاني النادي الأهلي في مركز رقم 10 بعد إصابة أفشة بكورونا وقبله ناصر ماهر بخلع في الكتف، بينما وليد سليمان يواصل برنامجه التأهيلي مؤخرا عقب تعافيه من كورونا.

ومن المتوقع أن يبدأ كيفن جونسون، المدرب العام، الذي سيدير اللقاء بدلا من موسيماني، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي وآليو ديانج ومحمود كهربا وجيرالدو وصلاح محسن

خط الهجوم: محمد شريف.

القناة الناقلة

تنقل قناة النادي الأهلي المفتوحة على النايل سات، لقاء الأهلي وبطل النيجر، على الهواء مباشرة.