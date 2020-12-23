سموحة يتسلح بـ 20 لاعباً لمواجهة وادى دجلة فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة على السفر إلى القاهرة والدخول فى معسكر مغلق استعداد لمواجهة وادى دجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع فى الدورى العام، والمقرر لها غدا فى السابعة والنصف مساءً على ملعب السلام.

وكانت مباراة سموحة ضد الزمالك فى الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري قد تأجلت لظروف مشاركة الأبيض فى بطولة دوري أبطال أفريقيا وجاءت قائمة سموحة لمباراة وادي دجلة كالتالى:

حراسة المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل و محمود البدرى و محمد عبد المنعم ومحمد الترهونى وأطهر الطاهر و أحمد جمال

خط الوسط: محمود حليمو و محمد محسن ليلة و على غزال و محمد كناريا وإسلام جمال و محمد نادى

خط الهجوم: شريف رضا ورفيق كابو وعبد الكبير الوادى و حسام حسن و محمد طلعت و ديريك نسينامبى

ويعكف الجهاز الفنى لفريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، على دراسة مباراتى وادى دجلة بالدوري أمام البنك الأهلى والمقاولون العرب تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه فى الجولة الرابعة من الدورى العام بعد تأجيل مواجة الزمالك فى الجولة الثالثة بسبب مشاركة الزمالك فى دورى أبطال الفريقيا.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ليحصد سموحة أول نقطتين له فى المسابقة بعد التعادل مع غزل المحلة بالجولة الأولى للمسابقة.