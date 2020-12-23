شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج وكهربا وشريف..ماذا قدمت الأوراق الرابحة فى الأهلى قبل مواجهة بطل النيجر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مشواره الافريقى اليوم حينما يحل ضيفا على نظيره سونيديب بطل النيجر فى الرابعة عصرا، على استاد الجنرال "سيني كونتشي" في ذهاب دورالـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الأهلي أزمة بسبب كثرة الغيابات أمام سونيديب، حيث تعرض الفريق لصدمة قبل السفر إلى النيجر إثر الإعلان عن غياب الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب مروان محسن ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات وناصر ماهر بسبب الإصابات المختلفة التي يعانون منها.

ووسط هذه الغيابات تعقد الجماهير الاهلاوية الآمال على الثلاثى محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف والمالى أليو ديانج لقيادة المارد الأحمر لتحقيق أولى انتصاراته بالمشوار الأفريقى بحثاً عن اللقب العاشر لاسيما فى ظل تألقهم بالمواجهات الأخيرة على الصعيد المحلى.

ولعب محمد شريف مع الأهلى 17 مباراة بكل البطولات منذ توقيعه للمارد الأحمر سجل سبعة أهداف وصنع هدفين بينما شارك كهربا فى 21 مباراة سجل 8 أهداف وصنع أربعة أخرى فيما شارك أليو ديانج فى 43 مباراة سجل هدفين وصنع ثلاثة.