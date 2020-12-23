شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية من نادي دبي للصحافة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق موقع الخليج 365 بعد فوزه بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إمارايتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

أشاد يونس بمصداقية ومهنية جريدة الخليج 365 مؤكدا أنها من أكثر المواقع التي يتابعها ويثق في أخبارها كونها تنقل الأحداث بكل شفافية ووضوح لتواجدها في قلب الحدث باستمرار متمنيا التوفيق ومزيد من النجاحات للجريدة في الفترة القادمة.

موقع ”الخليج 365” كان قد رشح من قبل لجائزة الصحافة الذكية فى دورتها السابعة عشرة بالعام 2018 إلى جانب صحيفتى "البيان" الإماراتية و"سبق" السعودية، وحُجبت الجائزة وقتها لأسباب غير مُعلنة من جانب إدارة الجائزة، ليأتى الترشيح الجديد تأكيدا لحضور الخليج 365 فى صدارة المشهد الإعلامى العربى، وتقدمها على صعيد التطور واعتماد تقنيات ذكية فى إدارة صالة الأخبار وإنتاج المحتوى.

جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.