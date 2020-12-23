شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طلعت يوسف "شيخ المدربين" قبل بداية مغامرة الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعيين طلعت يوسف على رأس الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للبرازيلى هيرون ريكاردو ، ويعد طلعت يوسف هو ” شيخ المدربين ” في مصر حيث يعد أكثر مدرب قاد مباريات في مسابقة الدورى العام.

وقاد طلعت يوسف مختلف الفرق التى تولي تدريبها في 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا.

كشف طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للنادى الاسماعيلى أنه لن يدير مباراة الدراويش مع البنك الاهلى لعدم معرفته الكاملة بالفريق مفضلا منح الفرصة لمحمد وهبة المدرب العام للفريق، وقال طلعت يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تدريبى للاسماعيلى بمثابة تحدى جديد لى فى مشوارى مع الكرة ، ومحتاج مساندة الكثيرون ، أعلم أن الاسماعيلى من أندية القمة فى مصر وكنا قبل السنوات الأخيرة نستمتع بكرة الدراويش ولكنه حالياً فى ظروف صعبة وإمكانيات الفريق لاتناسب تطلعات جماهيره".

ويضيف طلعت يوسف:" أسعى لعبور هذه المرحلة بدون خسائر خاصة وسط هذا الكم الهائل من الإصابات الطويلة فى صفوف الفريق وعلى رأسها باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعماد حمدى وفخر الدين بن يوسف ، اتفقت مع مسئولى النادى على إجراء تدعيمات قوية للفريق فى يناير المقبل وعلى رأسها تدعيم خط الدفاع".

وأضاف :" حتى الآن لا اعرف بعض اللاعبين فى الاسماعيلى لذا فضلت بالاتفاق مع ادارة النادى أن يدير محمد وهبة المدرب العام مباراة البنك الاهلى على أن اتواجد فى تدريب الخميس للمرة الأولى ثم أقود الفريق فى مباراة أسوان ".

وأردف طلعت يوسف :" سوف أسعى لاستكمال الجهاز المعاون لى عقب مباراة البنك الاهلى ، نحن فى موقف صعب لو جئت وقوام الاسماعيلى مكتمل بوجود المصابين كانت الامور سوف تختلف كلياً ، ولكننا سنحاول عبور هذه المرحلة وطلبت ملف كامل عن الإصابات بالفريق".