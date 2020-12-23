شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يرفض شكوى الزمالك بعد تأخر سداد مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك إن الدولي التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، له ما يقرب من مليون يورو متأخرات لدى النادى الأبيض، إلا إنه رفض شكوى النادى الأبيض فى الفترة الماضية رغم عدم حصوله على مستحقاته طوال الأشهر الماضية، بعدما قام الجناح المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق بشكوى النادى وتسوية مستحقاته.

وتابع المصدر ذاته إن فرجاني ساسي ينتظر فى الوقت الحالى تحرك إدارة الزمالك لتسوية مستحقاته المتأخرة إلى جانب إنهاء ملف تجديد عقده، خاصة إنه يحق له التوقيع لأي نادي بشكل حر فى شهر يناير المقبل لنهاية عقده بنهاية الموسم الجارى حيث يرفض اللاعب فى الوقت الحالى شكوى الزمالك وينتظر إنهاء أزمة مستحقاته المتاخرة بشكل ودى.

فيما كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن هناك اتجاه لزيادة راتب لدولي التونسي فرجاني ساسي وقال عصام سالم، " ساسي يرغب فى البقاء داخل صفوف الزمالك وهناك رغبة كبيرة لدي النادي قى تمديد عقده وسيكون هناك جلسة مع وكيله خلال ساعات قليلة لحسم الامر"، أكد رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن الفارس الأبيض يحتاج إلى خدمات مصطفي محمد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة مضيفا:" يجب على مصطفي محمد الانتظار حتى يتألق فى اولمبياد طوكيو ومن ثم الخروج إلى الاحتراف فى اوروبا على طريقة محمد صلاح".

تابع سالم: "مصطفي محمد يملك العديد من العروض ولكن لا تتناسب ماديا مع إمكانياته والزمالك طلب الحصول على 6 مليون يورو" مختتما :" لا يوجد مبرر لتأجيل مواجهة القمة ويجب الإلتزام بجدول الدوري".