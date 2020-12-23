ماذا يفعل الأهلى خارج ملعبه فى دوري الأبطال قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره سونيديب بطل النيجر الرابعة عصر اليوم (الأربعاء)، على استاد الجنرال "سيني كونتشي" في ذهاب دورالـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يخوضها الفريق الأحمر أيضًا بدون مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء الماضي وخضوعه للعزل في إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية اللازمة لحين شفاؤه تماما. وطوال تاريخ الأهلى بدورى الأبطال الأفريقى، توج المارد الأحمر بطلا تسعة مرات وأحرز لقب الوصيف فى 4 نسخ، ولعب الأهلى 287 مباراة فاز فى 145 وتعادل فى 80 وخسر 62 وسجل 446 هدفاً وتلقت شباكه 222 . ويملك المارد الأحمر تاريخاً طويلاً من المباريات الأفريقية خارج ملعبه نستعرضها فى السطور التالية قبل صدام الأهلى وبطل النيجر.. أرقام الأهلى خارج ملعبه فى دورى الابطال: - لعب = 143 - فاز = 31 - تعادل = 58 - خسر = 54 - سجل = 107 - استقبل = 139 - كلين شيت = 51 - فشل فى التسجيل = 69 أرقام الأهلى خارج ملعبه على مستوى كل البطولات الأفريقية: - لعب = 182 - فاز = 39 - تعادل = 69 - خسر = 74 - سجل = 135 - استقبل = 182 - كلين شيت = 61 - فشل فى التسجيل = 87

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