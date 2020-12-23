شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون الخليج 365 : الأهلي يعرض 35 مليون جنيه لشراء سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن مسئولو الأهلي قاموا برفع عرض شراء الأورجوياني جاستن سيرينو لـ 2 مليون و200 ألف دولار بعد رفض ناديه صن داونز العرض الأحمر الأول والذي وصلت قيمته لمليون و800 ألف دولار، في الوقت الذي يصر النادي الجنوب أفريقي علي تقاضي مبلغ 4 ملايين دولار للاستغناء عن نجم الفريق الأول.

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أضاف شبانه عبر برنامج مع شبانه على تلفزيون الخليج 365 أن سيرينو يعد الخيار الأول للأهلي وللجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في الوقت كما يوجد أكثر من بديل آخر تحسبا لفشل المفاوضات معه وعلي رأسهم لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي ووالتر بواليا مهاجم الجونة و أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تكثيف حاليا لمفاوضات ضم سيرينو في ظل وجود رغبة من اللاعب في اللعب للأهلي بالاضافة لخروج اللاعب من قائمه فريقه لدور المجموعات بدوري الأبطال الأمر الذي يفتح المجال أمام انتقاله للأهلي وفي نفس الوقت رفض مسئولو الأهلي مقترح رفع اسم جونيور أجاي من القائمة تمهيدا لضم لاعب أجنبي إضافي نظرا لوجود حاجه فنية للاعب من ناحية ولاتخاذ الجهاز الطبي قرارا بعدم إجراء اللاعب جراحة والتي كانت ستبعده لقرابة الثلاثة أشهر، وتنفيذه برنامج علاجي مختلف قد يعيده للملاعب خلال شهر ونصف فقط من الآن.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.