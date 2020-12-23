شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد فكرى الصغير يهوى الخماسى ويسمع منير وميسى لاعبه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد فكرى الصغير نجم الإسماعيلى الأسبق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

لعب الخماسى مع أصدقائى

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

صنية المكرونة بالباشميل

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

محمد منير

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

ميسى – برشلونة