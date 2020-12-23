شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة اللقب الإفريقي العاشر امام سونيديب.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي والبحث عن البطولة العاشرة، عندما يحل ضيفا على فريق سوينديب بطل النيجر في الرابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد الجنرال سيني كونيتشي في العاصمة نيامي .

ويسعى الأهلي لضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا؛ البطولة المفضلة لنادي القرن في قارة المواهب .

ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في العاصمة نيامي، على حساب بطل النيجر، وهو ما يزيد من دوافع الفريق للحفاظ على سجله خاليا من النتائج السلبية خارج قواعده، بعدما نال لقب النسخة الماضية بخسارة واحدة من أصل 15 مباراة، في طريقه لتعزيز رقمه القياسي كأكثر فرق القارة حصدا للقب برصيد 9 بطولات .

وكانت الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في افتتاح منافسات المجموعة الثانية الموسم الماضي.

شبح الغيابات طارد بعثة الأهلي في نيامي؛ بسبب فيروس كورونا المستجد والذي حرم الفريق من مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي يخضع لعزل طبي بعد إصابته بالفيروس، ويتولى مواطنه؛ كيفين جونسون المدرب العام مهمة القيادة الفنية للمباراة الثانية على التوالي.

وشهدت بعثة ملك إفريقيا إلى النيجر غياب الثلاثي محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وعمرو السولية بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس، وخضوعهم لعزل طبي، بالإضافة إلى غياب وليد سليمان، ولكن كالعادة يرفع المارد الأحمر «شعار الأهلي بمن حضر» وهو يواجه سوينديب بطل النيجر اليوم.

وكان الجهاز الفني قد اختار قائمة للأهلي في رحلة النيجر لمواجهة سوينديب وضمت كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.