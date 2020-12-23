شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل التوجه لملعب المباراة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في نيامي قبل التحرك لملعب المباراة.
وحرص الجهاز الفني على تأجيل الإعلان عن تشكيل الفريق للمحاضرة الأخيرة المقررة اليوم بعد تناول وجبة الغداء، وقبل التحرك إلى ملعب الجنرال سيني كونتشي لمواجهة سونديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وشهدت تدريبات الأهلي في نيامي حالة من الجدية والتركيز الشديد، ويسعى الجهاز الفني لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل مباراة العودة في مصر.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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