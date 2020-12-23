شكرا لقرائتكم خبر عن قناة وحيدة ستذيع مباراة الأهلى وبطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي على حق بث مباراة فريق الأهلي ضد سونديب بطل النيجر، والمقرر اذاعتها على قناة النادي الأهلى، حصريا في اللقاء المقرر إقامته اليوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتشهد المباراة غياب المدرب بيتسو موسيماني بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى جانب غياب الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي «أفشة» ورامي ربيعة بسبب الإصابة بالفيروس.

ومن المقرر أن بتم بث مباشر لمباراة الأهلى وسونديب على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحات الرسمية للنادي والقناة