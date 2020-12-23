شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد يكشف عن السبب الوحيد لتأجيل مباراة الأهلى والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أنه لا توجد رغبة لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الاثنين المقبل، بعد ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريقين، وقال أن اللائحة تقضي بإقامة اللقاء«.
وأضاف: الشرط الوحيد لتأجيل اللقاء هو عدم موافقة الأمن وحتى هذه اللحظه المباراة في موعدها على ملعب برج العرب بالإسكندرية«.
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