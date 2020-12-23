شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني يعتذر عن رئاسة لجنة مئوية اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، عن عدم تولي رئاسة اللجنة المنظمة للاحتفالية الخاصة بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم، المقرر إقامتها خلال عام 2021، حيث تحدث معه مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشكل ودي، للقيام بهذه المهمة، لكنه اعتذر مكتفياً بالفترة التي قضاها في إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وتلقى اتحاد الكرة، خطاباً رسمياً الأسبوع الماضي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتضمن رحيل اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، وتكليف لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وعضوية الثنائي محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض، بإدارة شؤون الجبلاية حتى 31 يناير المقبل.