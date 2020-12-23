شكرا لقرائتكم خبر عن ستيف بروس يرفض الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد إنه يتقبل الانتقادات الموجهة ضده عقب الخسارة 1- 0 أمام برنتفورد المنتمي للدرجة الثانية، والخروج من كأس الرابطة للأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الثلاثاء، لكنه أكد أن هذا لن يدفعه إلى الاستقالة من منصبه.

وتسببت النتيجة في غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي وخرجت مطالبات من المشجعين بإقالة بروس.

وقال بروس «الجماهير لها وجهات نظرها، لذا ينبغي أن أتقبل ما أتعرض له. هذا جزء لا يتجزأ من تدريب نيوكاسل. يجب قبول الانتقادات التي تعتبر مستحقة تماما».

وأضاف «لم نقدم المطلوب لذا علينا تقبل ما نتعرض له. لم نكن من المفترض أن نخسر في دور الثمانية مع امتلاك فرصة الوصول إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في 44 عاما».

ويحتل نيوكاسل المركز 12 في الدوري برصيد 18 نقطة من 13 مباراة وسيواجه مانشستر سيتي في الجولة المقبلة قبل أن يستضيف ليفربول حامل اللقب في 30 ديسمبر كانون الأول.