شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يتبرأ من جروب لدعمه لرئاسة نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مدحت العدل عن تبرئه من جروب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موكدًا بأنه لا يمثله من قريب أو بعيد وهو بعنوان «مدحت العدل رئيسًا لنادي الزمالك».
وقال مدحت العدل عبر «فيس بوك»: «تنويه هام، هذا الجروب لا يمت لي بصلة من قريب أو بعيد وصفحتي الموثقة هي الصفحة الوحيدة الرسمية لي على فيسبوك».
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