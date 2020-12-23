صلاح يغادر وميسي يرحل ورونالدو يعود.. مفاجآت منتظرة في عالم كرة القدم خلال 2021

شهد عام 2020 العديد من المواقف والأحداث في عالم كرة القدم العالمية، والتي قد تكون مؤشراً على تغيرات ومفاجآت كثيرة في عام 2021 الجديد.

ونستعرض لكم أبرز المفاجآت التي قد تحدث في العام الجديد، أبرزها عن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وقائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

1- صلاح يغادر الأنفليد:

خلال الأيام الماضية، أثار النجم العربي المصري محمد صلاح جدلاً واسعاً بشأن مستقبله مع ليفربول.

ورداً على سؤال ول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، قال صلاح في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأعرب "مو" عن إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام فريق ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكد موقع "defensa central" الإسباني، أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.

وأشار الموقع إلى أن رغبة صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.

وأفادت صحيفة " ذا صن" أن كلوب متمسك بخدمات محمد صلاح، ولا توجد نيه للتفريط فيه.

وأفادت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، بأن إدارة ليفربول، تخطط لإقناع صلاح بالبقاء مع الفريق، من خلال تقديم عرضاً جديداً، لرفع راتبه الأسبوعي، حيث يحصل حاليا على 200 ألف إسترليني أسبوعياً.

وقالت الصحيفة إن عقد "مو" ينتهى مع ليفربول في عام 2023، ويعد أحد أصحاب الرواتب المرتفعة داخل الفريق، ولكن ستحاول إدارة النادي، زيادة راتبه خلال الفترة المقبلة، من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق.

2- رحيل ميسي عن برشلونة

شهد موسم الانتقالات الصيفية الماضي، قرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط الكرة العالمية، عندما أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن فريقه برشلونة الإسباني.

واشترطت إدارة النادي الكتالوني، برئاسة جوزيب بارتوميو الذي قدم استقالته لاحقاً، على ميسي دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، وهو رقم يستحيل على أي نادٍ أو شخص دفعه.

ومع حلول يناير 2021، يحق للبرغوث الأرجنتيني التوقيع لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة فريقه برشلونة.

وحتى الآن، لم يعلن ميسي قراره النهائي بشأن مستقبله، إلا أن تقارير صحفية، أن الوجهة الأقرب لميسي هي مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حال قرر مغادرة البلوجرانا.

3- عودة كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي قد يعود إلى ناديه مانشستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير بأن يوفنتوس قد يوافق على رحيل رونالدو، للتخلص من راتبه المرتفع.

وعلى الرغم من إبداء رونالدو عن سعادته بتواجده مع يوفنتوس في أكثر من مناسبة، إلا أن كل شيئ قد يحدث خلال الأشهر المقبلة.

4- رحيل راموس عن ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، قد يودع ناديه الملكي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تجديد العقد حتى الآن.

وترغب إدارة النادي الملكي في تجديد عقد راموس لموسم واحد، بينما يشترط قائد الفريق التجديد لموسمين على الأقل.

ويلقى "راموس"، اهتماما كبيرا من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ، مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، باعتباره صفقة انتقال حر.