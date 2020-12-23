شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالنيجر يزور بعثة الأهلي قبل لقاء سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السفير المصري في النيجر، نبيل مكي، على زيارة مقر بعثة الأهلي في النيجر، للاطمئنان عليها قبل ساعات من مواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا ، وعقد السفير المصري في النيجر جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة والمكلف برئاسة البعثة في النيجر، للاطمئنان على أحوال الفريق، والتأكد من عدم وجود أي عقبات تواجه البعثة قبل المباراة.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي؛ الرابعة بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة مطمئنة في رحلته نحو تحقيق لقبه الإفريقي العاشر في دوري الأبطال.



وتحدث السفير نبيل مكي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في كافة الترتيبات، سواء فيما يتعلق بمواجهة اليوم أمام سونيديب، أو رحلة السفر التي تبدأ من ملعب سيني كونتشي إلى المطار بالعاصمة نيامي.



على صعيد متصل ، قال سيد عبد الحفيظ، إن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة مطمئنة أمام سونيديب وجميع اللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد قبل ضربة البداية فى البطولة الأفريقية فى نسخته الجديدة والتي تبدأ بمواجهة بطل النيجر في الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي الرابعة بتوقيت القاهرة، وأكد مدير الكرة جاهزية جميع اللاعبين للمواجهة التي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات.

وأوضح عبد الحفيظ، فى تصريحات إعلامية، أن تاريخ الأهلى ليس أرقاما فقط، لكن مبادئ وثوابت فى احترام المنافس والتعامل بجدية وإصرار وعزيمة مع جميع الفرق، خاصة أن كرة القدم دائما ما تعطى الدروس القوية للفرق التى تتعامل بالتاريخ فقط أمام الفرق الصاعدة على الساحة الكروية؛ سواء محليا أو إفريقيا أو على المستوى العالمي.

وشدد مدير الكرة على أن فريق سونيديب يدخل مباراته أمام الأهلي بدوافع قوية، وهذا الأمر ليس جديدا على الفرق التى تواجه الأهلى للمرة الأولى؛ لأنها تبحث عن نتيجة تاريخية، والجهاز الفني واللاعبون يضعون هذا الأمر في حساباتهم قبل مواجهة اليوم.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالقول إن الأهلى خاض مرانه الأول على ملعب المباراة الجنرال سيني كونتشي، ثم خاض مرانه الثاني والأخير في النيجر على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، وهناك تواصل لم ينقطع بين بيتسو موسيماني، المدير الفني مع الجهاز الفني منذ وصول البعثة إلى النيجر.